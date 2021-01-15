254 إصابة بكورونا و5 وفيات في الجزائر

قال الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 254 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و5 حالات وفاة في يوم واحد.وأضاف فورار، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 103 آلاف و381 حالة إصابة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2827 حالة.وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 70 ألفا و188 حالة، بعد شفاء 196 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 28 مريضا بالعناية المركزة.وكانت أعلى حصيلة للإصابات بـ(كورونا) في الجزائر بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وشددت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا، ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.