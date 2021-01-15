100 إصابة بسلالة كورونا الجديدة في النمسا

أعلن وزير الصحة النمساوي، ردولف أنشوبير، أن عدد مصابي السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، في النمسا سجل حتى الآن 100 حالة.وقال أنشوبير، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن حالات الإصابة بالفيروس الجديد موزعة على مختلف الولايات النمساوية، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان إحصائية جديدة بحلول منتصف الأسبوع المقبل.وأشار أنشوبير الى أن السلالة الجديدة لفيروس "كورونا" معدية بنسبة 50% أكثر من الفيروس السائد سابقًا، معربا عن قلقه من احتمال زيادة عدد المصابين ثمانية أضعاف أو حتى عشرة أضعاف في غضون أسابيع قليلة.وأضاف الوزير أن الجانب الإيجابي في هذه الأزمة هي أن الإجراءات الوقائية واللقاحات المعتمدة فعالة ضد السلالة الجديدة من الوباء المعروفة باسم " B1.1.7".