«تضامن الإسكندرية» تبحث حالة سكان عقار حي غرب المُنهار

وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلاله وكيل المديرية، في التعامل الفوري مع المتضررين من عقار حي غرب المنهار.تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار مكون من ٤ طوابق بشارع التوفيقية خلف حي غرب أمام مسجد شعيت، وتم عمل إخلاء إداري للعقار بالقوة الجبرية من خلال حي غرب وبمعرفة قسم الشرطة للعقارات المجاورة.وتوجه فريق الإغاثة بإدارة غرب الاجتماعية للمعاينة وتبين أن العقار المنهار بشارع التوفيقية مكون من ٤ طوابق ويسكنه ٤ أسر بعدد ٩ أفراد، وصادر له قرار إزالة منذ ٤ سنوات، وإثر انهيار العقار انهار جزء من العقار المجاور ويسكن به فردين ولا يوجد خسائر في الأرواح، وتم العرض عليهم بمكان الإغاثة بمنطقة العوايد وجار عمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة بعد استكمال المستندات.