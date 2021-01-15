مسئولو اللجان من «تنسيقية الشباب»: «نَعِد بتبنى قضايا المواطن البسيط»

عمرو درويش: إصدار قانونى انتخابات المحليات والحكم المحلى

أميرة صابر: وضع استراتيجية خارجية وعلاقات دولية متوازنة

مارسيل سمير: إتاحة الفرص أمام أصحاب المشروعات الصغيرة

محمد عبدالعزيز: فريق واحد لتطوير ملف حقوق الإنسان

رشا أبوشقرة: تعزيز التعاون مع دول إفريقيا ومساندة المرأة

أحمد فتحى: أولوية لقضايا ذوى الإعاقة وأصحاب المعاشات

إنجاز كبير حققته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفوز عدد من نوابها بمناصب أمناء سر ووكلاء عدة لجان نوعية داخل مجلس النواب، ما يؤكد التوجه نحو خلق تمكين حقيقى لشريحة الشباب ليكونوا فى صدارة العمل النيابى والتنفيذى.وشهدت انتخابات اللجان النوعية انتخاب النائبة أميرة صابر، أمين سر للجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر للجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر للجنة الشئون العربية، ونادر مصطفى، وكيلًا للجنة الثقافة والإعلام والآثار، ورشا أبوشقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية.وانتُخب أحمد فتحى محمد، وكيلًا بلجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومحمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، ومارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومحمد أحمد عبدالعزيز، وكيلًا للجنة حقوق الإنسان، وأحمد محمد زيدان، وكيلًا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبذلك تكون «التنسيقية» قد حصلت على أمانة سر ٦ لجان، ومنصب الوكيل فى ٤ لجان.فى السطور التالية، يتحدث عدد من نواب «التنسيقية» الذين تولوا تلك المناصب لـ«الدستور»، عن خططهم التى سينفذونها من خلال تلك اللجان المتخصصة، وأبرز التشريعات التى يعتزمون تقديمها ودعمها لتحصل على ثقة البرلمان، وأهم الملفات الخدمية التى سيعملون على إنجازها خلال المرحلة المقبلة، وغيرها من التفاصيل.قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فوز أعضاء التنسيقية بمناصب أمناء سر ووكلاء للجان النوعية، يعتبر تكليفًا وثقة من أعضاء المجلس بأن شباب التنسيقية قادرون على أن يتحملوا الأمانة.واعتبر «درويش» أن تولى عدد كبير من الزملاء فى «التنسيقية» مناصب فى اللجان أمانة ومسئولية كبيرة وثقة من أعضاء المجلس، خاصة أننا فى بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.وأضاف أنه لا يوجد شك أن الإدارة المحلية من اللجان المهمة بالمجلس، ويُنظر إليها على أنها الجهة التى تتولى التواصل والمتابعة مع المحافظات والأجهزة التنفيذية وكل ما يخص المحليات، قائلًا: «لدينا أجندة تشريعية كبيرة منها إصدار قانون المحليات وقانونى الحكم المحلى وانتخابات المحليات».ولفت إلى أن اللجنة تتشرف بوجود قامات برلمانية كبيرة داخلها، ما يثرى العمل داخل اللجنة، إضافة إلى أنه سيتم استكمال مسيرة الإدارة المحلية فى الفصل التشريعى الأول.وصفت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو مجلس النواب، لجنة العلاقات الخارجية بأنها من اللجان المحورية داخل البرلمان، خاصة أنها تنال شرف تمثيل مصر دوليًا وتعريف الخارج بلغات مختلفة بما يجرى داخل الوطن، متقدمة بالشكر لأعضاء اللجنة على انتخابها أمين سر لها.وقالت النائبة: «شرفت بنيل ثقة زملائى بانتخابى، ولدىّ آمال عريضة فيما يخص لجنة العلاقات الخارجية، وأتمنى أن أكون على قدرها بتمثيل مصر بوجهها المشرف أمام العالم»، مضيفة: «السنوات الماضية كانت بالغة الصعوبة فى إقامة علاقات متوازنة وبناء استراتيجية ومحاور حقيقية وتوازنات دولية، والسنوات المقبلة ستشهد نفس الصعوبة فى التعامل الدولى، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية والملف الإثيوبى».وتابعت: «كلما كانت العلاقات الخارجية متوازنة وتليق بحجم الدولة المصرية، كان ذلك التوازن مكسبًا لكل مواطن فى أن ننال ثقة حكومات وبرلمانات العالم، وتعود مصر لمكانتها الرائدة».رأت مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن فوز عدد من شباب وفتيات «التنسيقية» انطلاقة جديدة نحو صناعة تمكين حقيقى لجيل الشباب.وقالت «مارسيل» إن تمثيل «التنسيقية» داخل البرلمان امتاز بالتنوع فى الكفاءات، بعدما حرصت «التنسيقية» على تمثيل التيارات السياسية من أحزاب التجمع والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والوفد والمؤتمر وإرادة جيل، إلى جانب شباب سياسيين أصحاب تخصصات متنوعة، لتقدم نموذجًا واضحًا لتنوعها ودعمها للحياة الحزبية.وأشارت إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى قاطرة النمو الاقتصادى، وعلى المستوى الدولى هناك فرص متعددة لأصحاب تلك المشروعات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من مبادرات وتسهيلات ستحدث انتعاشًا ونهضة حقيقية لأصحاب تلك المشروعات، لذلك سيتم التركيز على خلق فرص أمام أصحاب تلك المشروعات، معتبرة ذلك أولوية عملها داخل اللجنة.وتابعت: «من خلال وجود نواب التنسيقية فى اللجان المتخصصة، سنسهم فى تقديم وعرض مقترحات ووجهات نظر متنوعة وسنتشارك فيها مع الجميع».اعتبر محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن فوز عدد من شباب التنسيقية بمناصب وكلاء وأمناء سر عدد من اللجان النوعية تكليف ومسئولية جديدة تقع على عاتق الكيان، ما يتطلب بذل مزيد من الجهد لإثبات أن هذه الثقة فى محلها، مضيفًا: «نتمنى أن نكون على قدر المسئولية».ووعد بأن العمل داخل اللجنة سيكون بروح الفريق الواحد، لأنها تتولى ملفًا مهمًا، يتمثل فى استكمال مسيرة حقوق الإنسان، خاصة أن هناك إصرارًا على تحسين أوضاع هذا الملف، لنقل الصورة الحقيقية عنها إلى الخارج، لأن هناك منظمات مشبوهة تنقل صورة خاطئة لتشويه سمعة مصر.وتابع: «مجلس النواب والحكومة سيعملان على تطوير منظومة حقوق الإنسان لإرضاء الشعب، الذى انتخب النواب وهو صاحب السيادة، والمنوط به الرد على التنظيمات الإرهابية التى تحاول تشويه سمعة مصر الدولية»، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستعمل بالتنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية.ذكرت الدكتورة رشا أبوشقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستعمل على دعم مشروعات التنمية البشرية والثقافية وقضايا المرأة والشباب تحت قبة البرلمان، بالتنسيق مع نواب «التنسيقية» فى اللجان النوعية المختلفة.وأشارت إلى أن لديها خبرات كبيرة كأستاذة جامعية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، ما يسهل العمل على تطوير العلاقات المصرية بباقى دول القارة الإفريقية، وتحقيق مزيد من التعاون داخل القارة فى شتى السبل والمجالات.وذكرت أنها تأمل أن تقدم إسهامًا كبيرًا فى مجال العلاقات والشئون الإفريقية، والعمل على الاستفادة من التنوع داخل القارة الإفريقية.وشددت على أن «تنسيقية الشباب» تعيد صياغة الحياة السياسية من جديد بفكر مختلف يضم مختلف الأيديولوجيات والتيارات السياسية، وسيعمل أعضاؤها على تطوير الأداء البرلمانى لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن البسيط، الذى سيكون أولوية تحت قبة «النواب».أكد أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة ستعمل وفقًا لخطة عمل وخطوات مدروسة، لإنجاز العديد من الملفات التى تهم المواطن البسيط من أصحاب المعاشات والأشخاص ذوى الإعاقة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.وشدد «فتحى» على أن مصر تشهد طفرة نوعية بالاهتمام بذوى الإعاقة على كل المستويات، ولأول مرة بهذا الشكل فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.ورأى أن فوز عدد من شباب «التنسيقية» بأمانة سر ووكالة اللجان النوعية بالبرلمان يؤكد وجود توجه من الدولة لتمثيل الشباب فى أماكن القيادة، مختتمًا بأن «شباب التنسيقية يسعى إلى صناعة برلمان بمفهوم جديد، لتقديم تشريعات تسهم فى تحسين حياة المواطنين».