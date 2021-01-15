بيلوسي تشيد بقوات الحرس الوطني في حماية الديمقراطية الأمريكية

أشادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، بقوات الحرس الوطني في حماية الديمقراطية الأمريكية.وأضافت بيلوسي، أن هناك تعبئة غير مسبوقة للأمن في الكونجرس بعد الهجمات الأخيرة، وذلك وفقًا لفضائية "سكاي نيوز".وأكدت بيلوسي، من خلال مؤتمر صحفي، أن النواب مستعدون ويسعون للرد على الهجوم الذي استهدف الكونجرس، ويجب أن يتحمل من هاجم مبنى الكونجرس المسؤولية عن ذلك.