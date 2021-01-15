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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتيات يقدن حملة لتطهير قرية كفر ديما بالغربية

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:27 م
حملة لتطهير قرية
حملة لتطهير قرية كفر ديما
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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دشنت قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حملة خيرية بمشاركة شباب وفتيات القرية لتطهير شوارع القرية بالمطهرات لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية بالدلجمون برئاسة أحمد حجازي وعلاء أبوهاني سكرتير الوحدة المحلية تحت إشراف محمد صلاح فرحات رئيس مدينة كفر الزيات. 

وأكدت فاطمة عبدالصمد من أهالي القرية إنه نظرا لارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا وحدوث حالات وفاة بين أهالي القرية والقرى المجاورة بنطاق مركز كفر الزيات، تم تدشين حملة لتطهير شوارع القرية والمساجد بها خاصة أنه يتوافد الكثير من المصلين يوم الجمعة على المساجد إلى جانب مقرات المصالح الحكومية ومكتب البريد.

وأوضحت أنه تم استخدام كميات كبيرة من المطهرات وبمشاركة شباب متطوعين في الحملة التي طافت كل القرية وتعقيم أبواب المساكن، وسوف تستمر الحملة لعدة أيام قادمة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتم استخدام مواتير رش لذلك الغرض، وتعد تلك أول بادرة منذ الإعلان عن الجائحة الثانية لكورونا.

جدير بالذكر أنه بالتوازي مع تلك الحملات تشهد العديد من قرى الغربية تشكيل لجان إغاثة بكل قرية تستهدف توفير الأكسجين لمرضى الكورونا بالعزل المنزلي، وتوفير الأدوية اللازمة للمصابين بالفيروس.

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