العراق يتوقع وصول النفط 60 دولارا في الربع الثاني من 2021

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في مقابلة مع قناة الشرقية التلفزيونية العراقية اليوم الجمعة إنه يتوقع بلوغ أسعار النفط حوالي 60 دولارا في الربع الثاني من 2021، وفقًا " لرويترز ".وأكد وزير النفط العراقي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أمس الخميس، أنه يتوقع استقرار أسعار النفط وأن تبلغ حوالي 57 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام.وأوضح أن خفض الإنتاج الطوعي السعودي البالغ مليون برميل يوميا سيساعد على استقرار السوق.وقال الوزير إن العراق يجري محادثات مع أوبك ومنتجي النفط المتحالفين معها للسماح له بتأجيل التعويض عن زيادة إنتاج سابقة، مضيفا أن هناك تفهما لوضع العراق وأزمته المالية.