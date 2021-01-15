6154 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة البنانية، اليوم الجمعة، تسجيل 6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إضافة إلى 44 حالة وفاة، وفقًا لفضائية سكاي نيوز.وكشفت الصحة اللبنانية، أمس الخميس، عن تسجيل 5196 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 237 ألفا و132 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.