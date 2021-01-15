تركيا: مستعدون لتحسين علاقاتنا مع مصر والإمارات

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده مستعدة لتحسين علاقاتها مع مصر والإمارات، حال رغبت الدولتان.جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين حول إمكانية حل الخلافات العالقة بين تركيا وعدد من الدول العربية، في مقدمتها مصر والإمارات، بينما كان على متن الطائرة العائدة من باكستان بعد زيارة استمرت لـ3 أيام.وأشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده اتخذت خطوات فعلية متبادلة لتحسين العلاقات مع مصر، قائلًا: "لقد أعدنا تفعيل مبدأ عدم اتخاذ موقف ضد بعضنا البعض، خلال اجتماعات عقدت في الناتو ومنظمة التعاون الاسلامي، كما اتخذنا خطوات إيجابية لتطبيق إجراءات إعادة بناء الثقة"، وأردف: بهذه الطريقة يمكننا تصحيح الأمور.وفيما يتعلق بتحسين العلاقات التركية- الإماراتية، قال وزير الخارجية التركي: "هناك رسائل إيجابية قادمة من الإمارات، لكننا نريد أيضًا رؤية مبادرات ملموسة".وأكد: تصريحات الجانب الإماراتي بشأن تركيا كانت إيجابية، وإذا كانوا صادقين في قولهم، ويريدون حقًا عودة العلاقات، فسنقوم نحن أيضًا بتصحيح علاقاتنا معهم.