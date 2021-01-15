قادة اللجان النوعية فى مجلس النواب: «ندعم الدولة.. وننحاز للمواطن»

«الصناعة»: دعم المنتج الوطنى.. وإزالة العراقيل أمام المستثمرين

«الإعلام»: تعزيز الدور الثقافى والترويج للسياحة

«القوى العاملة»: إقرار قانون العمل وتوفير بيئة آمنة

«النقل»: حل جميع مشكلات القطاع

«الشباب والرياضة»: عودة الجماهير للمدرجات أولوية

«الزراعة والرى»: الدفاع عن حقوق المزارعين

«الخطة والموازنة»: اهتمام بالإيرادات غير الضريبية

«التعليم»: مكافحة الدروس الخصوصية

حدد عددٌ من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، أجنداتهم للعمل فى الفترة المقبلة، بعد انتخابهم رسميًا، أمس.ووعد رؤساء اللجان النوعية باستكمال ما بدأه برلمان ٢٠١٥ على مستوى التشريعات، التى تخدم المواطنين وتنظم عمل المؤسسات والهيئات الوطنية، دعمًا لاستقرار الوطن ودفعًا لعجلة التنمية والإنتاج.قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة حددت عددًا من الأولويات على أجندة عملها، أهمها ملف الصناعة الوطنية وآليات دعمها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن دعم الصناعة المحلية يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية، وهو ما انعكس على حركة التبادل التجارى بين مصر ودول العالم، وظهر جليًا من خلال زيادة حركة الصادرات.وأضاف «محمود»: «القيادة السياسية استطاعت أن توفر للصناعة المحلية الطاقة والأماكن والمصانع، وسهلت إجراءات إنشاء المجمعات الصناعية، وغيرها من المزايا الجيدة، ولكن لا يزال هناك بعض العراقيل التى تعترض طريق المستثمرين، وتحتاج لمزيد من البحث والدراسة ووضع الحلول اللازمة لها».وأشار إلى أن اللجنة ستسعى لدعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك من خلال إعداد حزمة تشريعية قوية لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، ودعم جميع الخطوات التى اتخذتها القيادة السياسية فى هذا الشأن.ذكرت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أن أولويات عمل اللجنة خلال الفترة الراهنة تتمثل فى تعزيز الدور الثقافى للإعلام المصرى، والترويج للآثار والمقاصد السياحية المصرية، ووضع خطط جديدة فى هذا الشأن.وأضافت: «العالم أصبح الآن قرية كونية واحدة، وعلى الإعلام المصرى أن يتواكب مع هذه المتغيرات، ويحدد آليات التعامل معها»، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد مجموعة من الاجتماعات من أجل العمل فى المجالات الثلاثة: الإعلام والثقافة والآثار، بالتعاون مع مسئولى الحكومة.كشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، عن أن اللجنة ستركز على بحث كل المشكلات التى تواجه العمال، وستواصل دورها فى الوقوف بجانبهم وضمان توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم، بعدما أنجزت العديد من مشروعات القوانين على مدار الدورة البرلمانية السابقة، التى دعمت فيها العمال والموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وأخرجت إلى النور قانون المعاشات الجديد.وأضافت «سولاف»: «اللجنة ستركز على إقرار قانون العمل، الذى لم يتسن للبرلمان السابق أن ينجزه بسبب الأجندة التشريعية التى كانت مليئة بمشروعات القوانين»، منوهة إلى أن برلمان ٢٠٢١ سيكون قادرًا على إنجاز حزمة تشريعية جديدة ومتكاملة.شدد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، على أن اللجنة ستعمل من أجل قضايا الوطن وبحث جميع المشكلات التى تتعلق بقطاع النقل والمواصلات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما وعد بالعمل فى إطار التعاون بين السلطات، ووضع أجندة عمل للجنة يشارك فيها جميع الأعضاء من أجل خدمة الصالح العام.أكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هناك العديد من الملفات التى لا تزال عالقة على أجندة اللجنة منذ الدورة البرلمانية السابقة، أهمها بحث تعديل قانون الرياضة، وتعديل قانون الهيئات الشبابية، وبحث إعداد أجندة تشريعية جديدة تساعد على نشر الفكر الاستثمارى فى المجال الرياضى، وتعزيز موارده لتغطية جميع احتياجاته ومتطلباته.وأضاف «حسين»: «عودة الجماهير للمدرجات ستكون أولوية داخل اللجنة، نظرًا لأنها من الموضوعات المهمة التى تحتاج لمزيد من الضوابط، بما يضمن التمسك بمبادئ الروح الرياضية ونبذ التعصب والعنف».حدد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، أجندة عمل اللجنة بالتركيز على مشكلات الفلاحين وتلبية متطلباتهم، باعتبار أن الفلاح لاعب أساسى فى منظومة الاقتصاد الوطنى وبناء المجتمعات، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل دورها فى الدفاع عن حقوق المزارعين.وقال «الحصرى» إن الاهتمام بعنصرى الزراعة والرى يمثلان أعمدة أساسية لدعم الاقتصاد المصرى ومساندته، مشيدًا بما أنجزته القيادة السياسية فى مختلف القطاعات، خاصة قطاعى الزراعة والرى، الأمر الذى يعد إنجازًا فى ظل ما تواجهه البلاد من تحديات فرضتها أزمة جائحة كورونا.قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مناقشة الحساب الختامى لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ ستكون أولوية لدى اللجنة، وذلك بعد مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.وأكد «الفقى»، أن اللجنة ستركز على الاهتمام بالإيرادات غير الضريبية، خاصة أن إجمالى الإيرادات الضريبية ٧٠٪، والباقى إيرادات غير ضريبية متمثلة فى الهيئات العامة للدولة مثل قناة السويس، وكذلك النظر فى كيفية تعظيم الإيرادات غير الضريبية لـ٥٦ هيئة اقتصادية.شدد الدكتور سامى هاشم، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية ورئيس لجنة التعليم، على أن اللجنة ستسعى لزيادة الدعم لوزارة التربية والتعليم قبل الجامعى بـ٢٢ مليار جنيه من أجل دعم استراتيجية التعليم عن بُعد، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين.وأضاف أنهم سيعملون على تطبيق نظام «التعليم الهجين»، الذى يتيح للطلاب التواصل المستمر مع المعلم من خلال المدرسة وشبكة الإنترنت، وأشار «هاشم» إلى أن لجنة التعليم بالتعاون مع الوزارة ستعملان للقضاء على الدروس الخصوصية التى تستنزف أولياء الأمور ماديًا، لافتا إلى أن التقييم والامتحانات سيكونان من خلال امتحانات الكتاب المفتوح والإلكترونية.