السنغال: 218 إصابة بكورونا و10 وفيات

سجلت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة 218 إصابة مؤكدة بـ(كورونا) المستجد، و152 حالة شفاء، و10 حالات وفاة.وذكرت الوزارة -في بيان بثته الإذاعة الرسمية- أن إجمالي الإصابات بلغ 22 ألفا و396 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 18 ألفا و908، وإجمالي الوفيات 506 حالات.وأشارت إلى أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إجراء 2286 فحصا، كما يتواجد 34 مصابا في حالة حرجة.