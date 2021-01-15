محمد عبدالعزيز يكتب: حضرات السادة النواب

السيد المحترم نائب الشعب أخاطبك اليوم بعد أن أديت اليمين الدستورية، وحصلت على العضوية، وأصبحت عضوًا فى الهيئة البرلمانية. أتوجه لك بكلمتى كمواطن له حقوق يطالب بها بعد أن أدى واجبه الانتخابى المكلف به. أخاطبك بوصفى واحدًا من العشرين مليون مواطن الذين حرصوا على الإدلاء بصوتهم فى الاستحقاق الذى أتى بك عضوًا فى البرلمان لتمثلنى تحت القبة لمدة خمس سنوات مقبلة. لقد كان اختيارى لك عن قناعة حقيقية بدور المجلس- فى الرقابة والتشريع- وبضرورة اكتمال البنية التشريعية للدولة.إنك الآن- وكما تقول قواعد الديمقراطية- صرت نائبى ولى عليك حقوق، أذكرك بها اليوم، وأطالبك بها طوال مدة عضويتك للمجلس نيابة عنى، وأسألك عنها غدًا أمام الله. نعم، أمام الله- نعم الوكيل- الذى أقسمت له اليمين فى الجلسة الإجرائية بأن ترعاه فىّ وفى حقوقى.أطالبك اليوم وأنت فى بداية عهدك بالمجلس أن تضع هذا القسم وهذه المطالب نصب عينيك، وأن تجتهد فى الوفاء بها، وأن لا تتوانى عن الوفاء بحقوقى وحقوق غيرى من المواطنين ما دامت مطالب مشروعة، لا تنافى قانونًا، ولا تتعدى على حق من حقوق الآخرين.سيدى النائب الموقر، كن نائبًا عن كل من انتخبوك، وكل من لم يفعل. لقد صرت بالفعل نائب الدائرة كلها. فرجائى ألا تسعى لتلبية مطالب فئوية. فنحن نحتاجك مراقبًا ومشرعًا، لا رجل خدمات، فهذا هو دور رجال المحليات، لا نواب البرلمان. أذكرك بأنك صرت عينى التى أراقب بها أداء الحكومة فأحاسب بك المقصرين عن طريق استجوابات مدروسة قد تنتهى بحجب الثقة عن وزير.أظن أن من حقى أن أراك بانتظام فى شارعى وفى مركز الشباب مع ابنى وفى المدرسة عند ابنتى، وليس فقط فى سرادقات العزاء أو قاعات الأفراح. أتمنى عليك أن تُحسن اختيار مندوبك فى قريتى وأن تنبهه أن دوره هو نقل رسائلى إليك من دون مقابل، ومن غير أن يتربح بأى صورة من الصور. وليتك تُحسن اختيار من يسعى بطلباتى عند المسئولين- إن لم يُسعفك وقتك لتلبية مطالبى بنفسك- وأعدك فى المقابل ألا أطلب مطالب شخصية، وإنما مطالب تمثل جمهور ناخبيك وليس شخصى ولا حتى عائلتى، وإن أقدمت على شىء من هذا فلا تستجب لى، لأن هذا نوع من الابتزاز الذى لا ينبغى لنائب مثلك أن يرضخ له.السيد النائب المحترم، أذكرك أننى مواطن يعانى من أوضاع اقتصادية لا تسمح لى بحياة مرفهة، وأننى لا أحتمل مزيدًا من الأعباء. فكن عونًا للحكومة باقتراح قوانين تجلب للدولة حقوقها وضرائبها من كبار المستثمرين. وأرجوك أن تساند الوطن فى توفير مظلة تأمين صحى شامل تضمن لى ولأسرتى العلاج عند الحاجة إليه، دون أن أكون مضطرًا لتتبعك حتى تأتينى بموافقة للعلاج على نفقة الدولة. أتمنى عليك أيضًا أن تطلب الإحاطة بتفاصيل استراتيجية تطوير التعليم وما تم فيها.وليتك تفتح ملف مراكز الشباب والدور المنوط بها القيام به فى توفير وسائل جذب لابنى لممارسة لعبة رياضية- على أن تكون دون مقابل أو سداد إيجار ملعب وخلافه-ليكون مركز شباب قريتى متنفسًا له ولأصحابه.هل لى أن أطمح فى أن تطلب من وزارة الثقافة التوسع فى إنشاء قصور ثقافة بها شاشات سينما وفرق تمثيل مسرحى وغنائى لنواجه بها أصحاب الفكر المتطرف؟ بالمناسبة سيادة النائب، إعلامنا الوطنى فى حاجة للدعم منك ومن كل حضرات السادة النواب فهو- ورغم ما أوجهه له من نقد- ما زال الملاذ الآمن أمام محاولات الغزو الثقافى، وهو مصدر ثقتى للحصول على معلومة دقيقة تساند الدولة الوطنية وتنتقد للبناء وليس للهدم.أرانى أثقلت عليك سيادة النائب بالمطالب وأنت فى مستهل مهمتك النيابية. إذن سأكتفى بهذا القدر من المطالب عساك أن تلبيها أو بعضًا منها لتترك الفرصة لغيرك من حضرات السادة النواب ليلبوا مطالب أخرى لناخبيهم ليكونوا محل ثقتهم فى الانتخابات المقبلة، التى لا أراها بعيدة، رغم أنها ستجرى بعد خمس سنوات. لكن الأيام تمضى سريعة، وبعدها سنلتقى لأمنحك صوتى من جديد، أو أحجب عنك صوتى، بل وثقتى أيضًا.