الزمالك يحصن موهبته الجديدة

جاءت اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية وتسلم مهام العمل لتواجه بعض الأزمات والمشاكل من المجلس السابق لكنهم حاولوا بكل الطرق حلها والحفاظ على حالة الاستقرار داخل النادي.

ويسير الزمالك بخطى ثابتة في مسابقة الدوري خلال الفترة الحالية وتحقيق سلسلة انتصارات على صعيد المسابقة وكان آخرها تجاوز عقبة المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الجولة السابعة من البطولة في مباراة كانت صعبة للغاية وشهدت ندية وإثارة بين الفريقين وسط قوة الفريق البورسعيدي والذي يضم بين صفوفه العديد من العناصر البارزة.





وظهر الانسجام بشكل كبير بين البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، مع لاعبي الفريق ونجحوا في فرض الشخصية عليهم واستيعاب طريقة لعبه بالشكل الأمثل، وهو ما جاء في صالح الفريق بنهاية الأمر وتحقيق العروض المميزة.



