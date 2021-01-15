تدشين مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا في البحيرة

بدأت مديرية الصحة بالبحيرة، تدشين أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى "فيروس كورونا المستجد" تحت شعار 100 "مليون صحة" بجميع مراكز المحافظة.وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلى، وتم تشخيصهم بمستشفيات الصحة بالبحيرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.وصرح الدكتور محمود طلحة - وكيل الوزارة بأن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.