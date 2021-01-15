سارة شريف تكتب: مدمنو الحياة



الإسرائيليون غاضبون جدًا هذه الأيام، غاضبون من الإغلاق الثالث الذى دخلت فيه إسرائيل، ومن إجراءات العزل للعائدين من الخارج، هؤلاء يبالغون فى وصفهم للموقف، ويتظاهرون أمام منزل نتنياهو منددين بما يحدث، شىء كهذا لم يحدث فى العالم، فقط تراه فى إسرائيل.

العائدون من رحلات دبى، بعدما تم اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بينهم، وصفوا عزلهم فى غرف فندقية على نفقة الحكومة الإسرائيلية بأنهم يتم دفعهم إلى الغرف «مثلما تم دفعهم على يد النازيين إلى غرف الغاز»، حسب وصف أحد المعزولين لصحيفة هآرتس.

هناك آخرون، تجاوزوا فى وصفهم بشكل لافت، يتحدثون عن أن الإغلاق سيجلب ١٠٠ ألف مريض نفسى جديد، ومراسلة الشئون التعليمية فى «هآرتس»، شيرا كدرى عوفاديا، غردت على تويتر: «كيف يستجمعون قواهم النفسية من أجل إغلاق آخر؟».

كيف يمكن تفسير هذا الموقف المبالغ فيه؟ هل الأمر يتعلق بأن الإسرائيليين لديهم شعور دائم بالاضطهاد، أم العكس؟

هذه المرة فإن «الغضب الإسرائيلى» لا يمكن وصفه بأنه شعور بالاضطهاد، بل أزمة رفاهية مبالغ فيها.

الإسرائيليون غاضبون اليوم لأنهم أدمنوا حياة الرفاهية، فنمط حياتهم هو نمط حياة المواطن الأوروبى، الذى يعمل طوال الأسبوع ثم يستمتع بعطلة نهاية أسبوع رائعة مع فتاة جميلة على شواطئ البحر، فى إسرائيل هم يعيشون هكذا على الرغم من كل شىء، على الرغم من الجولات الصاروخية مع حماس، وتهديدات حزب الله، ونووى إيران، وحتى الانتخابات التى تتكرر كل بضعة أشهر، كان من المفترض أن وباء كورونا يغير نمط حياتهم مثلما غير نمط حياة العالم، ولكن كما يبدو أن هذا لم يحدث.

أن تمنع الإسرائيليين من زيارة مطار بن جوريون فهذا يعنى أنك حبستهم فى سجن رامون، وإذا أجبرتهم على الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع فى المنزل فهذا يعنى أنك وضعتهم قيد الاعتقال الإدارى، كيف لهم أن يعيشوا حياة دون رحلات أوروبا؟ ودون سواحل إيلات؟ ودون رحلات بحيرة طبرية؟

لا يوجد تفسير منطقى لحالة الإسرائيليين، هناك أزمة وباء عالمى، وأزمة اقتصادية بسببه، لكن لا يزال الإسرائيليون مدمنين للحياة، ويريدون الاستمتاع بنمط حياتهم اللطيف على الرغم من كل شىء، وإذا حرمتهم من هذا فسيتعاملون على أنهم ضحية، ويتحدثون وكأنهم فى طريقهم إلى أوشفيتس «المعسكر النازى».

فى العديد من دول العالم، يوجد نفس إجراءات الإغلاق، لكن مع اعتراضات أقل من قبل الجمهور، فلماذا فى إسرائيل كل هذا الغضب؟

التفسير هو أن الإسرائيليين اعتادوا اتهام حكومتهم بكل شىء، بالنسبة لهم الدولة مدينة بكل شىء لهم، الديون على الحكومة فقط، والحماية والصحة والاستمتاع أيضًا مسئولية الحكومة، الفرد غير ملزم بأى شىء، لا يوجد عليه أى واجب، بالنسبة لهم هم خدموا فى الجيش الإسرائيلى، وتم وضعهم على حدود النار، وهذا كل شىء، منذ ذلك الوقت هم فقط يريدون الاستمتاع، الاستمتاع الذى لا يعرف الشبع.

