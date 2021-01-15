لبنان يوزع 400 ألف ليرة مساعدة للعائلات الأكثر احتياجًا

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الجمعة أن الجيش اللبناني سيبدأ بتوزيع مبلغ 400 ألف ليرة كمساعدة للعائلات الأكثر احتياجا.وأكد دياب في تصريح له، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء "أن الجيش سيبدأ بتوزيع مبلغ الـ 400 ألف ليرة على عدد لا يقل عن ربع مليون عائلة، أي زهاء مليون ونصف مليون شخص".وأضاف: أن الأمر "يتطلب مدة شهر لأنه يشمل كل المناطق اللبنانية، المبلغ لن يحل المشاكل الاقتصادية، بل هو نوع من التسهيل للوضع الصعب للعائلات الأكثر حاجة".وعن انتشار وباء "كورونا" قال دياب "علينا التحلي بالصبر كي تمر المرحلة بأقل عدد ممكن من الإصابات".وأشار إلى أن وزير الصحة حمد حسن أبلغه "أن أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة والحكومية زادت من عددها للأسرة لاستقبال المزيد من المرضى"، مضيفًا "علينا التكاتف لمواكبة المرحلة الصعبة".