ترامب يخطط لمغادرة واشنطن يوم تنصيب بايدن

يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب «جو بايدن» في 20 من يناير، بعد أن كان يدرس مغادرة العاصمة في 19 من الشهر نفسه.وأعلن ترامب بالفعل عن خططه لعدم حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ويستعد لإقامة مناسبة وداع في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة خارج واشنطن تضم طائرة الرئاسة.ومن المقرر أن يتوجه ترامب بعد ذلك إلى منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.