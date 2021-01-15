سفير أنجولا بالقاهرة يشاهد مباراة منتخب بلاده أمام قطر في بطولة كرة اليد

استقبلت الصالة الرياضية المغطاة ببرج العرب، ثانى أيام بطولة كأس العالم لكرة اليد بالمباراة بين فريقي قطر وأنجولا، وذلك بحضور سفير دولة أنجولا لدى مصر نيلسون مانويل كوزمي، وكابو سو سكرتير أول السفارة، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.كما تستقبل الصالة أيضا اليوم لقاء فريقي كرواتيا واليابان فى تمام الساعة السابعة مساءً.وكانت قد تمركزت صباح اليوم الجمعة، سيارات الإسعاف، وبنك الدم داخل الصالة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تطبق فى البطولة، حيث تطبق الفقاعة الطبية لجميع الفرق المشاركة، كما تقرر عمل تحليل pcr كل ٢٤ ساعة لجميع الفرق المشاركة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، قد استعدت لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال المقرر تنفيذها خلال الفترة من ١٣ يناير حتى ٣١ يناير ٢٠٢١، حيث تستقبل عروس البحر الأبيض المتوسط المجموعة الثالثة والمجموعة الثامنة، وفق توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتذليل كافة العقبات التى قد تواجه البطولة.وتستقبل الصالة منتخبات دول (كرواتيا، وقطر، وانجولا، واليابان، ‎وسلوفينيا، بيلاروسيا، وكوريا، والاتحاد الروسي لكرة اليد)، وتعد تلك البطولة هى الأكبر فى تاريخها حيث يشارك ٣٢ دولة لأول مرة.