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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

530 إصابة بكورونا في الكويت

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:54 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، حالة وفاة واحدة، و530 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 947 حالة، وحالات الإصابة إلى 156 ألفا و964 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 48 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 10 آلاف و862 مسحة مخبرية خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و380 ألفا و643 مسحة.

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