النمسا تتعهد بتكثيف جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

تعهدت وزارة الداخلية النمساوية بتكثيف جهودها ضد الهجرة غير الشرعية، من خلال حماية الحدود، وتعزيز التعاون الدولي، واستخدام أحدث التقنيات فى هذا المجال.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة، بمناسبة مرور عام على تولى كارل نيهمر منصب وزير الداخلية - أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتم من خلال ثلاثة مستويات أمنية، وهي رفع كفاءة حرس الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل قوي، وحماية الحدود على طول الطريق في غرب البلقان، ثم تأمين الحدود الخارجية للدولة النمساوية.وأكدت استمرار التنسيق مع الشركاء اليونانيين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومع دول غرب البلقان.وأشارت إلى تنفيذ ضوابط ذات أولوية ضد التهريب في جميع أنحاء أوروبا بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد "فرونتكس"، مع التركيز على منع المهربين من استغلال معاناة البسطاء.ولفتت إلى أنه بمساعدة الطائرات بدون طيار تم نشر قوات الأمن في منطقة الحدود بشكل أكثر كفاءة، موضحة أن الطائرات بدون طيار يمكن أن تقدم مساهمة حاسمة في مكافحة تهريب البشر.وعبرت الداخلية عن ارتياح الوزارة للنجاحات التي تحققت في مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال العام الماضي، مشيرة إلى وجود تحديات جديدة تواجه الاتحاد الأوروبي والنمسا في المستقبل.