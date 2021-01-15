غلق 11 مسجدًا خالفت إجراءات مواجهة كورونا بالقليوبية

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، غلق 11 مسجدا خالفت الإجراءات الوقائية، التي أقرتها الدولة لاستمرار أداء الصلاة بها.وأضاف "أبوالسعود"، في تصريحات صحفية اليوم، أن حملات المتابعة مستمرة للمساجد للوقوف على انضباطها ومدى التزامها بالإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل لجان برئاسة الشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة، وجميع أعضاء الدعوة والمتابعة بالمديرية لتفقد مساجد المحافظة.وأوضح مدير أوقاف القليوبية، أن هناك عددا من المساجد التي جرى غلقها، وجاءت أسماء المساجد التي ما زالت مغلقة بأوقاف القليوبية كالتالي: عباد الرحمن- المنشية - شبرا الخيمة، السلام- مدينة شبين القناطر، الرحمن الرحيم- الطريق السريع كوبري قها، أبوبكر الصديق- الناصرية قها، النور- كفر الجزار بنها، الخلفاء- دملو بنها، أبو بكر الصديق- ميت راضي - بنها، الرحمن الشرقي- كفر مويس بنها، النور والرحمة- ساحل دجوى بنها، الروح الأمين- ساحل دجوى بنها، السلام - ميت الحوفيين بنها.وأوضح مدير أوقاف القليوبية، أن اللجان توجه جميع الأئمة والعمال بضرورة الحفاظ على ضوابط افتتاح المساجد وإقامة الصلاة عقب الأذان مباشرة مع غلق المسجد فور انتهاء الصلاة، وذلك لتقليل فترة التجمع قدر المستطاع، إضافة للقيام بعملية النظافة والتعقيم المستمر للمساجد.وأشار صفوت أبو السعود، الى أنه جرى توجيه الأئمة باستخدام الحكمة فى توجيه المصلين للالتزام بالضوابط الاحترازية التى من شأنها استمرار فتح المساجد، لافتا إلى أن عدم الالتزام بها من شأنه غلق المسجد فورا، مع التأكيد على عدم حدوث تصادم مع المصلين، حفاظا على الخشوع داخل المسجد، مع بيان أن حماية الساجد قبل المساجد من صميم الدين.