خروج طفلين من مستشفى بنها بعد تعافيهما من كورونا

كشف مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، خروج اليوم طفلين، بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد، اليوم.وأكد المصدر، أن الطفلين أجريا مسحتين متتاليتين على مدار 5 أيام أثبتت تعافيهما، منوها بأن الطفلين المتعافيان، تتراوح أعمارهما بين 8 و12 سنة.وأوضح المصدر أن المستشفى خصصت الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، ويتم تقديم لهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.وكانت مديرية الصحة بالقليوبية، قد خصصت مستشفيات للكشف على مصابي كورونا وعزلهم، وهي مستشفيات كفر شكر المركزي، وطوخ المركزي وحميات بنها وطوخ، والقناطر الخيرية المركزي، وشبين القناطر المركزي، والخانكة المركزي، وصدر المرج، وناصر العام، وبهتيم المركزي، وأبوالمنجي والخصوص المركزي وقها للحجر الصحي.كما خصصت مستشفيات "لا تتبع مديرية الصحة" للكشف عن مصابي كورونا وحجزهم، وهي "التأمين الصحي ببنها، النيل بشبرا الخيمة، قليوب التخصصي، الأطفال التخصصي ببنها، بنها التعليمي.