الأزهر يدين هجوم «تبسة» الإرهابي في الجزائر

أدان الأزهر الهجوم الإرهابي الخسيس الذي وقع أمس الخميس، في منطقة ثليجان بولاية تبسة شرق الجزائر، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، إثر انفجار قنبلة وقت مرور سيارتهم.وأكد الأزهر في بيان له، استنكاره ورفضه الشديد لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف المدنيين وتروع الأبرياء الآمنين، وتتنافى مع كل الشرائع الدينية، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصاله من جذوره.وأضاف: «الأزهر إذ يدين ويستنكر هذا الحادث الإرهابي الخسيس، فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، والشعب الجزائري الشقيق، ويدعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».