«تليفزيون إسرائيل»: اتفاقيات السلام تفرض على بايدن واقعًا جديدًا بالمنطقة

تساءل التليفزيون الإسرائيلي عما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سيستمر في عقد المزيد من اتفاقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، والمعروفة بـ«اتفاقيات إبراهيم».وذكرت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن اتفاقيات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، تضع إدارة بايدن في واقع جديد، يجب عليها التعامل معه.في السياق ذاته، أكد دان شابيرو السفير الأمريكي السابق لدى تل أبيب، أن سياسة بايدن في الشرق الأوسط ستستند إلى سياسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حسبما أذاعت القناة.وأوضح شابيرو أن الأوضاع ستكون صعبة على الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن، نظرًا لأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أحدث تغيرا جذريًا في الشرق الأوسط.وأضاف شابيرو: "أعتقد أن بايدن سيعمل على إحضار مستشاري أوباما، في إدارته، وهم سيعقدون الأوضاع".