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محافظات

كشف غموض سرقة مجوهرات بـ300 ألف جنيه من شقة ربة منزل بالقليوبية

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:48 م
الأجهزة الأمنية بالقليوبية
الأجهزة الأمنية بالقليوبية
كتب صلاح حسنى
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية فى كشف غموض سرقة مجوهرات بـ300 ألف جنيه من شقة ربة منزل ببنها، حيث تبين أن المتهم ابن خفير العمارة، الذى استغل عدم تواجد مالكة الشقة وإقامتها مع نجلتها وقام بإتمام جريمته، وسرق المجوهرات بمساعدة صديقه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد سيد رصاص، مأمور قسم أول بنها ببلاغ من "ف ك ع " 74 سنة ربة منزل ومقيمة شارع العقاد بأنها قامت بترك منزلها والتوجه للإقامة طرف نجلتها وعقب عودتها اكتشفت سرقة "سلسلة ذهبية بها دلاية– 2 غويشة ذهبية – 3 خاتم ذهب أحدهما به فص من الماس - جنيه ذهب - ساعة ذهب من داخل الشقة".

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وبالفحص وإجراء المعاينة، تبين أن الشقة بالطابق الخامس، ووجود أثار كسر بشراعة باب الشقة وكسر باب غرفة النوم، وبعثرة بمحتوياتها، وبتكثيف جهود البحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ع ج م" 23 سنة عاطل ومقيم الشموت دائرة مركز بنها، وصديقه "ط ا ط " 20 عاطل ومقيم ذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، حيث قرر الأول استغلاله لطبيعة عمل والده كحارس للعقار، وعلمه بتردد المبلغة من وقت لآخر للإقامة طرف نجلتها لعدة أيام، فتراودت إلى ذهنه فكرة الاستيلاء على محتويات الشقة، وفي سبيل ذلك وعقب مغادرة المبلغة، استعان بالثاني لتنفيذ مخططه نظير اقتسام المبالغ المالية المتحصلة من بيع المسروقات، وقاما بكسر شراعة الباب وباب غرفة النوم والاستيلاء على المسروقات وفرا هاربين.

وقاما بالتصرف فى المشغولات الذهبية التى تمت سرقتها لـ"م ا م" 32 سنة عامل بمطعم ومقيم الشموت دائرة مركز بنها للتصرف فيها، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وتم ضبط على المتهمين وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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