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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرهم فتاة.. 3 قصص تنمر على ذوي الهمم خلال أسبوعين في 2020

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:18 م
حبس فتاه
حبس فتاه
جميلة على
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رغم صدور قانون التنمر بمعاقبة المتنمرين إلا إنه مازال هناك عدد من المتنمرين بين الحين والآخر، وتعمل الأجهزة الأمنية جاهدة على القبض عليهم.

كانت آخر تلك القصص محاولة رجل الانتحار بسبب التنمر على ابنته من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجناة.

"الدستور" ترصد عدد من حالات التنمر آخرها التنمر على فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة:

• القبض على المتنمر على فتاة التبين

تمكنت أجهزة الأمن تمكنت من التوصل لصاحب فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يهدد فيه بالانتحار بسب التنمر على ابنته من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وكان المقطع المنتشر يظهر رجلا يهدد بالانتحار لتعرضه لبعض المضايقات والتعدي عليه بالضرب من جيرانه بالقاهرة، وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تم كشف ملابسات مقطع فيديو الذى تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي إلى تحديد هوية الشخص، وتبين أنه (سباك وصاحب محل لبيع الأدوات الصحية – بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة)، وبمناقشته قرر بوجود خلافات سابقة بينه وبين (6 أشخاص "جيرانه بالمنطقة محل سكنه") لقيامهم بالتعدي عليه وذويه بالسب حال قيام أحدهم بمضايقة ابنته "من ذوى الاحتياجات الخاصة" والتنمر عليها، والتعدي على زوجته بالسب، وكذا حصولهم على إيصال أمانة سبق وأن حرره الشاكي لمالك المحل عمله، وتحرير دعوى قضائية ضده بذلك الإيصال، لمحاولة طرده من المحل.

وتم القبض على المتهمين، ولكن في الأخير انتهى الأمر بالتصالح وخروجهم.


• نجار يتنمر على شاب بتعليقه على الحائط

قام نجار مسلح يقطن بقرية الصورة في كفر صقر بالشرقية، على التنكيل بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى "محمد مصطفى"، يعاني من تأخر ذهني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب من ذوى الاحتياجات الخاصة معلق على الحائط من خلال مسمار ويستغيث بالمارة.

وكان النجار الذى قام بهذه الفعلي الجبانة يقوم بتوبيخه والسخرية منه ويوبخه بقسوة.


• التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

تم تداول مقطع فيدو خلال الأيام السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن تنمر مجموعة من الأشخاص على أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية "معاق ذهنيًا" والتهكم عليه والسخرية منه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد المجني عليه، وتبين أنه مقيم طرف والدته بدائرة مركز شرطة نبروه، كما تم تحديد المتهمين وتبين أنهم (4 أشخاص - مقيمين مركز شرطة نبروه).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

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