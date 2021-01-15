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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عامل يطعن طالبا لخلافات مالية بالدقهلية

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:15 م
طعن
طعن
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب طالب بطعنة نافذة بالبطن، إثر مشادة مع عامل لخلافات مالية بينهما بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت بعد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طلخا من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول طالب مصاب بجرح نافذ في البطن ادعاء تعد.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى المستشفى وبالفحص تبين إصابة "حسام طارق المتولي جمعه "، ١٨ سنة، طالب، ومقيم بندر طلخا، مصابا بجرح نافذ بالبطن، بسوال والده، ٤٢ سنة صاحب محل كاوتشوك، ومقيم بذات العنوان
اتهم "كريم ا. م. ا " ٢٤ سنة عامل، ومقيم بذات العنوان. بالتعدي على نجله بالضرب بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته لوجود خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبارشاده تم ضبط الأداة المستخدمة "وتم التحفظ عليها". 
تحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠٢١ جن مركز طلخا، وجار العرض على النيابة العامة.

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