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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تعتقل متشددا سوريا مشتبها به مطلوبا في هولندا

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال مسئول في الشرطة اليوم الجمعة إن السلطات اليونانية اعتقلت طالب لجوء سوريا (37 عاما) مطلوبا في هولندا في جرائم تتعلق بالإرهاب.

وأضاف المسئول أن الرجل وصل إلى جزيرة ساموس قادما من تركيا في الرابع من أكتوبر 2018 ونُقل في وقت لاحق إلى منشأة للمهاجرين بالقرب من سالونيك حيث ألقي القبض عليه يوم الأربعاء بموجب أمر اعتقال دولي أصدرته السلطات الهولندية.

وقال إنه تم رفض طلبي لجوء تقدم بهما في اليونان في وقت سابق.

ويُشتبه بأن الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه ارتكب جرائم إرهابية وكان عضوا في جبهة النصرة، وهي جماعة سورية مرتبطة بتنظيم القاعدة، وأنه ضالع كذلك في تهريب مهاجرين وتجري حاليا إجراءات تسليمه.

ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى اليونان في السنوات القليلة الماضية، فر كثير منهم من الحرب الأهلية السورية.

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