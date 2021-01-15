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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:16 م
حادث
حادث
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومينى باص على طريق المنصورة جمصة أمام قرية القطنة التابعه لمركز الستامونى بالدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الستامونى من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين على طريق ( المنصورة جمصة ) أمام قرية " القطنة " دائرة مركز الستامونى.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفى الحادث كل من السيارة رقم ( د ط و١٢٦٣ ميكروباص) قيادة محمد عبدالمنعم على ٣٤ عاما سائق، ومقيم سمنود بالغربية باتجاه المنصورة والسيارة رقم (د ط و١٣٧٦ مينى باص) فر قائدها هاربا عقب الحادث تاركا السيارة باتجاه جمصة حيث تبين ان سبب الحادث التخطى الخاطئ لقائد السيارة الثانية مما أدى إلى إصطدامه بالسيارة الأولى بالمواجهة.

ونجم عن ذلك إصابة قائد السيارة الأولى بإشتباه نزيف داخلى بالمخ وعدد ٤ من مرافقيه تتراوح إصابتهم ما بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وبسؤال المصابين أيدوا مضمون الفحص ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 308 لسنة 2021 جنح مركز شرطة الستامونى وجار استكمال الفحص وضبط قاند السيارة والعرض على النيابة العامة.

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