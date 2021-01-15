أحمد عيد رفقة كلب على أفيش فيلم «أهل الكهف» (صورة)

طرح المنتج وليد منصور أفيش دعائيا لفيلم "أهل الكهف" الذي يخوض بطولته كل من الفنان خالد النبوي والفنانة غادة عادل استعدادا لطرحه بالسينمات خلال موسم صيف 2021.وتصدر البوستر الدعائي الفنان أحمد عيد والذي ظهر بمفرده مرتديا زي أهل الكهف.فيلم "أهل الكهف" يشارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبوزهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.