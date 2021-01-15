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محافظات

نقيب صيادلة الغربية يكشف حقيقة وفاة طبيبة داخل مستشفى خاص بطنطا

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:52 م
الدكتور هاني دنيا
الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نفى الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة الدكتورة اسماء ابو بكر محرم صيدلانية بمستشفى 57357 بطنطا إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الصيدلانية توفت إثر جرعة بنج زائدة أثناء ولادتها داخل أحد المستشفيات الخاصة بطنطا.

وكشف أن الصيدلانية اسماء أبوبكر أصيبت أوائل الشهر الماضي بفيروس كورونا المستجد أثناء حملها، حيث ظهرت عليها أعراض الإصابة بالفيروس اللعين، وتم عزلها منزليا وتعافت وتأكد شفائها إلى أن جاء موعد ولادتها أوائل شهر يناير الحالي.

وأضاف نقيب صيادلة الغربية أنه عقب ظهور علامات الولادة على الفقيدة الراحلة تم نقلها وإدخالها الى أحد المستشفيات الخاصة بطنطا، وخلال عملية إجراء الولادة وعقب إعطائها جرعة البنج من طبيب التخدير بدقيقتين، أصيبت بتوقف في عضلة القلب وفشل في التنفس، مما دفع الأطباء إلى عمل إسعافات أولية لإنقاذ الحالة وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، مشيرا الى أن الصيدلانية كانت غير موصلة على جهاز رسم القلب طبقا لكلام زوجها وهذا يعتبر خطأ طبي جسيم.

وتابع: تم نقل الصيدلانية على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة لمدة 13 يوما، واستقرت الحالة إلى أن أصيبت بتوقف مفاجئ في عضلة القلب أمس الخميس وحاول الأطباء انعاشها لكن لفظت أنفاسها الأخيرة، مؤكدا أن هناك حالة من الإهمال الطبي داخل المستشفى حيث قام المستشفى بإخفاء تذكرة دخول الصيدلانية.

وأكد نقيب صيادلة الغربية أن هناك عدة شكاوى في إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، وسيتم إجراء تحقيق عاجل وفوري، بسبب الإهمال الطبي الجسيم داخل مستشفى التخصصي، مشيرا إلى أن وفاة الصيدلانية أسماء أبوبكر داخل المستشفى بسبب طبيب التخدير، لا تعد الحالة الأولى حيث إن هناك منذ أيام كانت حالة ولادة من المحلة داخل نفس المستشفى، وتوفيت بسبب التخدير والإهمال الطبي.

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