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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

في ذكرى ميلاده.. جمال عبدالناصر في السينما والدراما

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:16 م
جمال عبدالناصر
جمال عبدالناصر
حسين الجندي
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تمر اليوم ذكري ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر والذي ولد في 15 يناير 1918؛ وهو ثاني رؤساء مصر وتولى السلطة من سنة 1956 إلى وفاته؛ وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق؛ وكانت هناك أعمال رصدت فترة جمال عبدالناصر من بداية توليه الحكم حتى وفاته.

رصدت السينما فترة حكم عبدالناصر بشكل كبير وخاصة في فيلم "ناصر 56" والذي قام ببطولته النجم أحمد زكي وهو فيلم ركز على تأميم قناة السويس والأحداث المصاحبة له، وبرع أحمد زكي في تجسيد الشخصية الزعيم الراحل.

ولم يكن هذا الفيلم هو الوحيد الذي رصد تلك الفترة من تاريخ مصر بل كانت هناك أعمال أخرى.

ومن ضمن الأفلام السينمائية كان هناك فيلم "جمال عبدالناصر" والذي لعب بطولته الفنان خالد الصاوي، والذي عمل على توثيق حياة الزعيم الراحل.

وفي الأعمال الدرامية والمسلسلات كان هناك مسلسل "ناصر" والذي أدى فيه الفنان مجدى كامل دول الزعيم الراحل.

وقدمت الشخصية أيضًا في مسلسل "صديق العمر"، للفنان جمال سليمان، كما جسد شخصية الزعيم الفنان الأردني ياسر المصري في مسلسل "الجماعة 2" الذي كتبه الراحل وحيد حامد.

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