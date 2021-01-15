الإمارات تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء المغربية

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، دعم بلاده لسيادة المغرب على منطقة الصحراء المغربية، معربًا عن تقديره للولايات المتحدة والمغرب لتنظيم مؤتمر دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.وقال "بن زايد" في كلمته مساء اليوم الجمعة: "حرصنا على أن نكون في طلائع الدول الداعمة لموقف المغرب بشأن الصحراء المغربية، ونؤكد موقف دولة الإمارات الداعم لسيادة المغرب، ونؤيد مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية".وأكد وزير الخارجية الإماراتي، أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية سوف يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، متابعا: "نسعى دائمًا إلى دعم الجهود الدولية والأممية لحل النزاعات على المستويين الإقليمي والدولي".