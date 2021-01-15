«المحامين العرب»: سياسية الاحتلال تهدف لاستئصال الوجود الفلسطيني

أصدر اتحاد المحامين العرب بيانا بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا رفضه ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من حملات جائرة تستهدف طرد الفلسطينيين من أراضيهم، وإحلال مشاريع استيطانية في إطار تنفيذ مخطط الضم الهادئ، مرورًا بعمليات التصعيد المتبعة مؤخرًا.وقال إن الاحتلال يتعمد إحداث عمليات تخريب وهدم وتدمير متعمدة لعدد من المنازل والمنشآت الزراعية والبيوت في محاولة لطرد الفلسطينيين عن أراضيهم، لصالح توسعة المستوطنات وتنفيذ مخطط الضم.وأكد أن سياسية الاحتلال الرامية لإحداث تطهير عرقي لم يسبق له مثيل لاستئصال الوجود الفلسطيني واستكمال مشروع الضم الممنهج الذي تتبعه، لهو أمر يندى له جبين كل عربي، وأنه لا يمكن السكوت عليه بحال من الأحوال، خاصة في ظل مواصلة قوات الاحتلال للتصرف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع أي تطوير فلسطيني في الضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي.