الأمن يكشف حقيقة التنمر على دكتور جامعي بوحدة مرور بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن مقطع فيديو لأحد الأشخاص "من ذوى الاحتياجات الخاصة"، ادعى خلاله تعرضه للتنمر من قبل أحد رجال الشرطة بإحدى وحدات المرور بالدقهلية وعدم تمكنه من تجديد رخصة القيادة الخاصة به.وأوضحت أنه بالفحص تبين أن المذكور (دكتور جامعي – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية) وأنه سبق وأن تقدم لتجديد رخصة قيادة من وحدة المرور التابع لها، إلا أنه نظرا لعدم إتمام الإجراءات لم يتم التجديد، كما أنه قام بالتقدم مرة أخرى وتم اختباره واستخراج الرخصة عقب إتمام كافة الإجراءات.كما أشارت إلى أن المذكور لم يتردد على وحدة المرور المشار إليها منذ شهر مارس 2020 ولم يثبت صحة ادعائه بشأن تلك الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.