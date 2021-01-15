الأب وابنته من ذوي الهمم.. ضبط المتهمين بالتنمر على أسرة التبين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد المواقع تضمن تضرر أحد الأشخاص من (ذوى الاحتياجات الخاصة) من قيام عدد من جيرانه بالتعدي عليه بالضرب وتعرضه للاضطهاد، ومراودته لفكرة الانتحار.وأوضحت أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي إلى تحديد هوية الشخص، وتبين أنه (سباك وصاحب محل لبيع الأدوات الصحية – بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة)، وبمناقشته قرر بوجود خلافات سابقة بينه وبين 6 أشخاص جيرانه بالمنطقة محل سكنه لقيامهم بالتعدي عليه وذويه بالسب حال قيام أحدهم بمضايقة نجلته "من ذوى الاحتياجات الخاصة" والتنمر عليها، والتعدي على زوجته بالسب، وكذا حصولهم على إيصال أمانة سبق وأن حرره الشاكي لمالك محل عمله، وتحرير دعوى قضائية ضده بذلك الإيصال، لمحاولة طرده من المحل.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من استهداف وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.