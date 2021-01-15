مرشح الرئاسة الأوغندي المعارض: «أنا تحت حصار الجيش»

قال مرشح المعارضة الرئاسية في أوغندا "بوبي واين"، اليوم الجمعة، إنه "تحت حصار" الجيش، فيما يجري فرز الأصوات بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية.وأضاف واين، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن تحت الحصار وقد قفز الجيش من فوق السياج وسيطر الآن على منزلنا".وذكرت اللجنة الانتخابية، أنه تم فرز نحو 34% من الأصوات حتى بعد ظهر اليوم، وأن الرئيس الحالى يورى موسيفيني يتقدم السباق مبكرا بنسبة 65% من الأصوات، يليه واين بنسبة 27% وينظر إلى انتخابات 14 يناير على أنها سباق شديد بين موسيفيني المستبد، الذي يتولى السلطة منذ 35 عاما، وواين، نجم البوب الذي تحول إلى سياسى واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني.