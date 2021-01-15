البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثي طائرات مسيرة اتجاه السعودية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة، إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، عددا من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستمرارها في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها.وجددت الوزارة دعوتها المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.