«خارجية البحرين»: خطة الحكم الذاتي تؤكد سيادة المغرب على أراضيه

رحب وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، مؤكدًا أن المغرب له الخيار الأكثر استدامة القائم على الحكم الذاتي وهو القادر على الصمود.وقال الزياني، في كلمته بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية مساء اليوم الجمعة: "تؤكد بلادنا موقفها في الاعتراف بمغربية الصحراء وسيادة المغرب على كامل أراضيها"، مضيفًا: "واثقون من أن مبادرة الحكم الذاتي ستلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار".وأكد وزير خارجية البحرين، أن حل نزاع الصحراء المغربية سينعكس على المنطقة الأفريقية بأكملها، مشيرًا إلى أن مؤتمر دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، يؤكد سيادة المغرب على أراضيه وأهمية حل النزاع لتحقيق الازدهار في إفريقيا.