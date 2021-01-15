موسكو توسع حملة التطعيم ضد كورونا لتشمل المتاجر الكبرى

أعلنت سلطات موسكو، الجمعة، أن المدينة توسع برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا ليشمل بعض المواقع والأماكن التى يرتادها المواطنون ابتداء من الأسبوع المقبل.واعتبارا من الأربعاء المقبل، سيتمكن المواطنون من الحصول على الجرعات في متجر "جام" الشهير في الساحة الحمراء وفي أوبرا هيليكون، من بين أماكن أخرى.وقالت إدارة المدينة إن جميع المتطوعين سيتم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك في" الروسي.واستخدمت روسيا سابقا مراكز التطعيم المتنقلة لتوزيع لقاحات الإنفلونزا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر، الأسبوع الجاري، بضرورة طرح التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.