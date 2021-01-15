النمسا تسجل 1528 إصابة و66 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 1528 إصابة جديدة و66 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة، الجمعة، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 390 ألفا و788 إصابة، تعافى منها 365 ألفا و214 حالة بينما توفيت 6987 حالة.

وذكر البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى فيينا وبلغت 294 حالة تليها النمسا السفلى مسجلة 281 حالة، بينما سجلت النمسا العليا 263 حالة، فيما سجلت ستيريا 196 حالة بينما جاءت أقل الإصابات فى بورجنلاند وبلغت 72 حالة.

