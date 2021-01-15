173 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 364 ألفا و613 حالة.وذكرت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 6 آلاف و313 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 181 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 356 ألفا و382 حالة.