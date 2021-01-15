النسخة الإفريقية لـ«كورونا» تحدث رعبًا فى دول جنوب الصحراء

قالت مصادر الاتحاد الطبى الوطنى لجنوب إفريقيا إن "النسخة الإفريقية" الجديدة لفيروس كوفيد-19 المتحور المسماة "501.V2" قد انتقلت إلى كل من زامبيا وجامبيا انطلاقا من جنوب إفريقيا.ونقلت تقارير محلية فى كيب تاون عن مصادر الاتحاد الطبى الوطنى بجنوب إفريقيا أنه توجد حاليا 220 ألف إصابة نشطة بهذا الفيروس الجديد المتحور للكوفيد – 19 بين مواطنى جنوب إفريقيا، فضلا عن ذلك استطاع فيروس كورونا بنسختيه الأصلية والإفريقية الجديدة إنهاء حياة 300 من الأطباء والأطقم التمريضية فى البلاد.من جهته، قال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الإفريقى سيريل رامافوزا إن القارة الإفريقية كتبت عليها "مواجهة طويلة" للتعافى من جائحة كورونا التى ضربت العالم.ونقل تليفزيون جنوب إفريقيا الوطنى عن رامافوزا قوله فى مقابلة مع شبكة "يورونيوز"، بثت اليوم أن 50 مليون جرعة لقاح ضد كورونا على الأقل ستصل إلى إفريقيا فيما بين شهرى أبريل ويونيو القادمين لتعزيز صمود أبنائها على مواجهة هذا الوباء.وبحسب البيانات الصادرة عن مرصد وباء كورونا التابع للاتحاد الإفريقى، طال فيروس كوفيد – 19 أجساد ثلاثة ملايين إفريقى على الأقل، وتقول منظمة الصحة العالمية بلسان مديرها العام إن الوباء استطاع أن يحور فيروسه إلى سلالات جديدة أشد فتكا فى إفريقيا.