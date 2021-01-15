«السياحة» تحذر من التعامل مع الفنادق غير الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

كشفت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، أنها قد تلقت من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، أنه بعد المرور على المنشآت الفندقية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، تبين قيام بعض المنشآت باستقبال نزلاء، والتشغيل دون الحصول على شهادات السلامة الصحية.واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية حيالها، مطالبة بعدم التعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية التي لم تحصل على شهادة السلامة الصحية الخاصة.وأكدت الغرفة في منشور عمم على جموع شركات بالالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة وعدم التعامل إلا مع الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية.ووصل عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لـ٧٠٢ فندق ثابت بـ ٢٣ محافظة على مستوى الجمهورية.وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق العائمة والثابتة التي تقدمت بطلبات؛ للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل من الوزارة بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها؛ وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.