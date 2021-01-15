الهند: ارتفاع إصابات السلالة الجديدة بكورونا إلى 114

ذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 114 حالة.وقالت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن ذلك يأتي عقب تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بالسلالة الجديدة للفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن جميع الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة تم عزلهم بمرافق الرعاية الصحية، التي خصصتها حكومات الولايات المعنية، كما تم وضع المخالطين بالحجر الصحي.وأضافت، أنه تم الإبلاغ عن وجود السلالة الجديدة لفيروس (كورونا) في العديد من البلدان، بما في ذلك الدنمارك وهولندا وأستراليا وإيطاليا والسويد وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وألمانيا وكندا واليابان وسنغافورة.