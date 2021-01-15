«الأزهر» يطلق مبادرة «الوعي بكورونا والعزل المنزلي»

أطلق مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، مبادرة "الأزهر الشريف للوعي بالكورونا والعزل المنزلي"، لنشر التوعية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونشر الوعي الصحي بالإجراءات الوقائية ومحاربة الشائعات لمواجهة الوباء.جاءت المبادرة برعاية كريمة للإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتوجيهات وإشراف عام الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف الدكتور بركات حسانين، المشرف العام لمكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.وتأتي المبادرة لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، وتقدير جهودهم في حفظ النفس البشرية ومواجهة انتشار الفيروس، وتأكيد ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتفادي جائحة كورونا والوقاية منها والتصدي لانتشارها، والسعي لنشر المعلومات إلى أكبر عدد من طلاب ومعلمي الأزهر الشريف وأبناء المجتمع المصري والدولي، سعيا في الحد من انتشار الوباء وحفظ النفس البشرية.