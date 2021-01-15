تراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين في أوائل يناير

قالت جامعة ميشيجان، اليوم الجمعة، إن معنويات المستهلكين الأمريكيين تراجعت في أوائل يناير، إذ تفاعل الأمريكيون مع الهجوم على مقر الكونجرس في واشنطن وزيادة حادة في حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19، وهو ما يخيم على التوقعات الاقتصادية.فقد انخفض مؤشر جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلكين إلى 79.2 في بداية الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 80.7 في ديسمبر.كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ألا يطرأ تغير كبير على المؤشر ويسجل 80.