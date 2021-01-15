إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة

أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص "الإسفنجي"، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.وقال الناطق الإعلامي لحركة "فتح" في إقليم قلقيلية بفلسطين، مراد شتيوي- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن جنود الاحتلال اقتحموا القرية قبل انطلاق المسيرة، وأطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، والأعيرة "الإسفنجية" السوداء، ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين، والعشرات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال، عولجوا ميدانيا.وأشار إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين توغلوا داخل القرية، وأطلقوا قنابل الغاز باتجاه المنازل، ما أدى لوقوع إصابات بين النساء والأطفال.