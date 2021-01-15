أنجولا تحظر السفر الجوي مع 3 دول للتصدى لكورونا

قررت حكومة انجولا اليوم تعليق رحلاتها الجوية من وإلى البرتغال وجنوب افريقيا والبرازيل اعتبارا من الرابع والعشرين من شهر يناير الجارى.وبررت الحكومة الانجولية هذا الاجراء بأنه جاء بعد أن تبين يقينا للسلطات الانجولية انتقال " النسخة الافريقية " لوباء كورونا الى الدول الثلاث.ويقول المراقبون إن نطاقه قد يمتد إلى بلدان مثل تنزانيا وموريتانيا وسيشل وبوروندى وسوتومى وبرينسيب اذا ثبتت رسميا صحة ما يتردد عن انتقال النسخة الافريقية للكوفيد – 19 اليها.تجدر الاشارة الى أن انجولا كانت قد أعلنت عن تعرض 700 من الاطباء والأطقم التمريضية للإصابة بفيروس كورونا المتحور بنسخته الإفريقية الجديدة.