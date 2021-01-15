«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس ماورو رئيس الدير

المسيح سعيد– الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: "ولد فى الأول من يناير عام 512، كان مقربًا جدًا لمعلمه بندكتس ومطيعًا له، ويرى فيه قديسًا للغد وكان شديد التقشف مع نفسه، صارمًا مع ذاته".



وتابع: "أنعم الله عليه بنعمة إخراج الشياطين. وعندما طلب من القديس بندكتس تأسيس دير تابع للرهبنة البنديكتية فى فرنسا عين تلميذه المحبوب ماورو لهذه المهمة الشاقة، فقام بمباركته وسلمه قانون الرهبنة، فاسس ماورو عام 543م اول دير بندكتي على الأرض الفرنسية على ضفاف نهر اللوار".



وأضاف: "عندما خارت صحته تفرغ للصلاة والتعبد، فرقد في الرب يوم 15 يناير عام 584م".

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، بعيد القديس ماورو رئيس الدير.وروي الأب وليم عبد